عن حركة المحافظين الجديدة.. عمرو أديب: "هنعرفهم بعد شهر"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على حركة المحافظين الجديدة، والتي أعلن عنها منذ أيام، وتضمنت تعيين 16 محافظا جديد، و23 نائب للمحافظين من الشباب، وينتمون لتنسيقية شباب الأحزاب، أو خريجي الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.





حيث كتب "أديب"، عبر حسابه الشخصي عبر "تويتر"، "تعودنا على جولات المحافظين في أول أيام التعيين، وطلبهم للإعلام محاسباتهم بشكل مستمر".



