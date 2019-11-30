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عن حركة المحافظين الجديدة.. عمرو أديب: "هنعرفهم بعد شهر"
السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:12 م
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هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على حركة المحافظين الجديدة، والتي أعلن عنها منذ أيام، وتضمنت تعيين 16 محافظا جديد، و23 نائب للمحافظين من الشباب، وينتمون لتنسيقية شباب الأحزاب، أو خريجي الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.
حيث كتب "أديب"، عبر حسابه الشخصي عبر "تويتر"، "تعودنا على جولات المحافظين في أول أيام التعيين، وطلبهم للإعلام محاسباتهم بشكل مستمر".
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "المحافظ الجيد تعرفه بعد شهر من التعيين، فهو إما مستمر في الشارع، أو مستمتع في التكييف".
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