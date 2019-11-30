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بدء التسجيل في الجمعية العمومية للمصري البورسعيدي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:06 م
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المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
محمد الصو
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بدأ أعضاء مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، في التوافد على المقر الرئيسي للنادي، للتوقيع والتسجيل بكشوف الجمعية العمومية، والمنعقدة اليوم لمناقشة الميزانية للعام المالي المنتهي.

وافتتح النادي المصري البورسعيدي أبوابه منذ التاسعة من صباح اليوم السبت، لاستقبال أعضائه للتسجيل بالجمعية العمومية ومناقشة جدول الأعمال.

ومن المقرر أن يكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية (6 آلاف 303 أعضاء)، وفي حال اكتمال النصاب القانوني لعدد لا يقل عن 1000 عضو، يتم مناقشة جدول الأعمال وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية إلى الاجتماع الآخر في اليوم التالي.

وفي حالة اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال في السابعة مساء اليوم وطرح الميزانية على الأعضاء لاعتمادها.
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الكلمات المفتاحية

المصري البورسعيدي الدوري المصري الجمعية العمومية للمصري اخبار الرياضة

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