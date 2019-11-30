اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 30-11-2019.. الدواجن تواصل استقرار في الاسواق





اسعار الفراخ البيضاء اليوم

استقرت اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 30-11-2019 في السوق المحلى وبذلك تواصل اعار الدواجن استقرارها في السوق المحلى الذي بدأته منذ تعاملات شهر نوفمبر الجارى، وكانت اسعار الفراخ قد شهدت حالة من الانخفاض الكبير خلال شهر اكتوبر الماضي وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الفراخ البيضاء اليوم وجاءت على النحو التالي:





اسعار بورصة الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو اللحم البلدى نحو 29 جنيها من المزرعة، وسجل سعر كيلو اللحم البلدى للمستهلك نحو 34 جنيها، فيما سجل سعر الكيلو الابيض من 20 إلى 23 جنيه، أما عن أسعار فسجل سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه، بينما سجل سعر كيلو لحم رومي أبيض نحو 43 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم رومي برونزي نحو 40 جنيه.



