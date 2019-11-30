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اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 30-11-2019.. الدواجن تواصل استقرار في الاسواق
السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:49 ص
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اسعار الفراخ البيضاء اليوم
استقرت اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 30-11-2019 في السوق المحلى وبذلك تواصل اعار الدواجن استقرارها في السوق المحلى الذي بدأته منذ تعاملات شهر نوفمبر الجارى، وكانت اسعار الفراخ قد شهدت حالة من الانخفاض الكبير خلال شهر اكتوبر الماضي وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الفراخ البيضاء اليوم وجاءت على النحو التالي:
اسعار بورصة الدواجن اليوم
سجل سعر كيلو اللحم البلدى نحو 29 جنيها من المزرعة، وسجل سعر كيلو اللحم البلدى للمستهلك نحو 34 جنيها، فيما سجل سعر الكيلو الابيض من 20 إلى 23 جنيه، أما عن أسعار فسجل سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه، بينما سجل سعر كيلو لحم رومي أبيض نحو 43 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم رومي برونزي نحو 40 جنيه.
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق
سجل سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها.
سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه.
سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه.
اسعار كرتونة البيض اليوم
سجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه.
سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه.
سجل سجل سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 36.50 جنيه إلى 37.00 جنيه.
استقرار اسعار الفراخ البيضاء اليوم
تحافظ اسعار الفراخ بجميع انواعها على حالة الاستقرار في الأسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الماضية، وتواصل الاسعار استقرارها حتى نهاية تعاملات شهر نوفمبر الجارى في ظل توقعات باستمرار استقرار اسعار بورصة الدواجن في مصر خلال شهر ديسمبر المقبل، بسبب اقبال موسم الشتاء وارتفاع تكاليف الانتاج بالنسبة للمربين وبالتالى ارتفاعها على المستهلك النهائي.
ويعود هذا الاستقرار الى استقرار حالة العرض والطلب على السلعة في الاسواق في ظل كثرة المعروض من السلة واستقرار تكاليف الانتاج، كل هذه العوامل تساعد على استقرار اسعار السلع في الاسواق.
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