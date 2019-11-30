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تشكيل الزمالك المتوقع ضد مازيمبي "المرعب"

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:58 ص
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الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على تشكيل اللأبيض لمباراة اليوم أمام مازيمبي الكونغولي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب لومباشي ضمن مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

تشكيل الزمالك المتوقع ضد مازيمبي

 

حراسة المرمى : محمد عواد

 

خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز

 

خط الوسط: حازم إمام وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمد أوناجم

 

خط الهجوم: مصطفى محمد

 

وأسفر الاجتماع الفتي للمباراة على ارتداء فريق الزمالك الزي الأزرق، بينما يرتدي مازيمبي صاحب الأرض والجمهور الزي الأبيض.

 

وتحدث الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة فريقه الهامة أمام مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

وقال ميتشو خلال المؤتمر الصحفي المنعقد قبل المباراة : مواجهة الفريق أمام مازيمبي غدا بافتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لن تكون سهلة بالمرة، هناك صعوبات وعوامل مختلفة مثل المناخ والملعب الصناعي والجمهور لكن الزمالك جاء مبكرا للكونغو للتعود على هذه الأجواء.

 

وتابع "المباراة مهمة في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات ونعرف قدر المنافس جيدا ولديهم مدرب جيد وهو صديق لي وأعرف قدرات الفريق جيدا وابرز نجومه".

 

وتابع "أعرف أن مازيمبي فريق عريق ويحتفل بمرور ٨٠ سنة على تأسيسه وأعرف قدرات لاعبيه جيدا وهم على أعلى مستوى لكن الزمالك لديه المزيد من الخبرات وهو بطل الكونفدرالية وجميع اللاعبين جاهزين للمباراة وكذلك تم إضافة محمد أوناجم للقائمة وهو إضافة جيدة للفريق في مشواره الإفريقي".

 

وحرص الصربي ميتشو على تهنئة الفريق الكونغولي بمناسبه احتفالات مرور ٨٠ سنه على تأسيسه.

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