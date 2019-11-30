خطأ يتسب فى إحراج أمير كرارة أمام جمهوره

شارك الفنان أمير كرارة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوره برفقة الفنان ياسر جلال والفنان فتحي عبد الوهاب والفنان محمد رجب، وعلق أمير علي الصوره قائلا: " الرجوله والجدعنه والقلب الطيب".



ولكن تسبب خطأ غير مقصود بإحراج الفنان أمير كراره حيث قام بعمل منشن للفنان ظافر العابدين بدلاً من الفنان محمد رجب، الأمر الذي جعل الجمهوره في تعليقات يمازحونه ، فاجاءت تعليقات مثل:" انت عامل منشن غلط دا محمد رجب مش ظافر العابدين، ظافر العابدين بقي شبه محمد رجب كده ازاي، عامل منشن لظافر."



وعلي صعيد أخر يستعد الفنان امير كرارة بتقديم مسلسل في السباق الرمضاني القادم "الإختيار"، ويتناول المسلسل قصة حياة الشهيد العقيد أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في " مربع البرث "، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء تصديه للعناصر الإرهابية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، بطولة أمير كرارة، إخراج بيتر ميمي .



يُعقد حاليًا صُناع العمل جلسات للوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بالمسلسل، و لاختيار أماكن التصوير ، واختيار باقي الأبطال، ويعد ذلك المسلسل هو التعاون الرابع بين باهر دويدار، أمير كرارة وبيتر ميمي ،وذلك سلسلة من النجاح التي حققوها في فيلميهم "حرب كرموز"،"كازابلانكا"، ومسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة.