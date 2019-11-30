عبد النبي حلمي: السياحة الريفية أصبحت تجذب قطاع كبير من السائحين

قال عبد النبي حلمي، عضو غرفة شركات السياحة، إن السياحة الريفية في مصر أصبحت تجذب قطاع من السائحين، وتسهم بشكل كبير في الاقتصاد، وتعديل الشكل الذهني للعالم عن مصر.





وأشار "حلمي"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم السبت، إلى أن محافظة الفيوم من المناطق الشهيرة للسياحة الريفية، وكذلك موجودة في محافظات من الصعيد مثل الأقصر حيث هناك كثير من العائلات بها جهزت بيوتهم لاستقبال السائحين وعرض منتجاتهم، ويتم استقبال السائح في المنزل لمدة ساعتين أو أكثر يتناول فيهم الغذاء والمشروبات.



