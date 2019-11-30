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عبد النبي حلمي: السياحة الريفية أصبحت تجذب قطاع كبير من السائحين
السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:56 ص
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هدى عبدالرازق
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قال عبد النبي حلمي، عضو غرفة شركات السياحة، إن السياحة الريفية في مصر أصبحت تجذب قطاع من السائحين، وتسهم بشكل كبير في الاقتصاد، وتعديل الشكل الذهني للعالم عن مصر.
وأشار "حلمي"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم السبت، إلى أن محافظة الفيوم من المناطق الشهيرة للسياحة الريفية، وكذلك موجودة في محافظات من الصعيد مثل الأقصر حيث هناك كثير من العائلات بها جهزت بيوتهم لاستقبال السائحين وعرض منتجاتهم، ويتم استقبال السائح في المنزل لمدة ساعتين أو أكثر يتناول فيهم الغذاء والمشروبات.
وأضاف أن السياحة الريفية تعتمد على أهل المكان ومدى استعدادهم لاستقبال السياح، مشددا على أهمية دور الإعلام في التوعية بأهمية السياحة الريفية، معقبًا: "أوروبا بها مدن حولت بيوتها لاستقبال السائحين".
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