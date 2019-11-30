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وصفة جديدة.. طريقة عمل البيتيفور في المنزل

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:50 ص
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طريقة عمل البيتيفور
طريقة عمل البيتيفور
أية حمروشي
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ننشر لكِ عزيزتي وصفة جديدة، حيث أن طريقة عمل البيتيفور في المنزل من أفضل الأشياءالتي تحرص المرأة على التفكير بها، حيث يوفر الكثير من الأموال، لأن ربات البيوت يحرصن على إعداده في الفرن، ومعظم المكونات تكون متوفرة في المنزل.

طريقة عمل البيتيفور، سهلة وبسيطة، فيتميز البيتيفور بطعمه المميز ويعشق الأطفال البيتيفور أكثر من المعجنات الأخري لطعمه اللذيذ الذي لا يقاوم، لذا تبادر كل ست بيت بإعداده لأفراد أسرتها.

طريقة عمل البيتيفور
المقادير
_كوب من السكر البودرة
_ربع كوب من الزبدة الناعمة "سايحة"
_بيضتان
_نصف كوب دقيق
_ملعقة صغيرة من الفانيليا
_ربع ملعقة من البيكنج بودر
_ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام إن كنتِ ترغبين فى عمل البيتيفور بالشوكولاتة

الطريقة 
_يتم إحضار طبق كبير ويتم وضع الزبدة ويتم خفقها جيدًا حتي تأخذ اللون الأبيض. 
_يتم إضافة السكر البودرة ويتم ضربه بالهند بلندر ويتم وضع البيض والفانيليا ويتم خلطهم جيدًا.
_ يتم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر ويتم ضربهم جيدًا حتي يصبح القوام متجانس. 
- إن كنتِ ترغبين فى عمل البيتيفور بالشوكولاتة ضيفى الكاكاو مع الدقيق والبيكنج بودر، أو قومى بتقسيم. العجين إلى جزأين، الأول سادة والآخر بالكاكاو حتى تستخدميه بعد ذلك فى التزيين.
_ يتم تشكيل العجين بمكينة البيتيفور وتزينها بالشكل المناسب. 
- قومي بضبط الفرن على درجة حرارة 180 درجة، واحضرى صينية واسعة وقومى بدهنها جيدًا بالسمن.
- ضعي البيتيفور فى الصينية وادخليها الفرن لمدة تتراوح من 20 لـ 25 دقيقة.
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