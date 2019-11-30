تابع لايف Wedad بث مباشر مباراة الوداد واتحاد الجزائر بث مباشر رابط ماتش CAF Champions League يلا شوت بلس الوداد رابط ي

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السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:44 ص
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مشاهدة مباراة الوداد
مشاهدة مباراة الوداد
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مشاهدة مباراة الوداد واتحاد الجزائر..سيحل فريق الوداد حامل نسخة سابقة من دوري الابطال افريقيا ضيف تقيل على الاتحاد جزائري برسم جولة الاولى من دوري الابطال افريقيا برغم ان ابرز نجوم فريق الوداد غير حاضرين, ومن ابرز نجوم غائبين اوكيشوكو

وفي ثمن النهاية من دوري الابطال افريقيا ألتقى
مع شبيبة القبائل الجزائري في ذهاب خسر الوداد بالهدف وفي
الإياب قلب الوداد طاولة على شبيبة القبائل الجزائري بثلاتة اهداف نظيفة وتأهل الوداد

وفي المشاركة الافريقية الثامنة كأس الاتحاد الافريقي من ربع النهاية
في الذهاب الوداد الرياضي فاز بهدف نظيف ضد اتحاد العاصمة الجزائري
وفي الاياب : اتحاد العاصمة الجزائري فاز بهدفين لي هدف الوداد الرياضي وبرغم من فوز تاهل الوداد في الاخير

المشاركة الافريقية الحادية عشر ( كأس الكؤوس الافريقية

نصف النهاية
وفي الذهاب من مباراة الوداد الرياضي واتحاد العاصمة انتهت مباراة بتعادل سلبي
وفي الاياب انتهت مباراة بهدفين لمتلهما اتحاد العاصمة والوداد الرياضي وتأهل الوداد إلى نهائي وتوجت باللقب على حساب الاهلي

المشاركة الافريقية السابعة عشر دوري ابطال افريقيا

دور المجموعتين
الجولة الثانية اعطت الوداد الرياضي لي مولودية الجزائر درسا قاسيا برباعية نظيفة.
جولة السادسة : مولودية الجزائر ترد الدين لي الوداد بثلاثية لي هدف
وتعتبر هده مباراة من دريبيات مغاربية

دائما ما كانت تميل كفة لي الوداد في مواجهات الاندية جزائري

مشاهدة مباراة الوداد واتحاد الجزائر

سوف تكون مباراة الوداد البيضاوي ضد ملعب مصطفى تشاكر
منقولة بشكل حصري عبر قناة المغربية الرياضية – ARRIADIA فيما سيكون معلق المباراة هو (لم يدرج بعد).


 

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