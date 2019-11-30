حبس عاطلين يتاجران في الكوكايين بالمعادي

أمرت النيابة العامة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهما 210 جرام من مخدر الكوكايين بقصد الاتجار به، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.





كشفت تحقيقات النيابة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلَيْن، مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى، سبق اتهام أحدهما في قضيتين، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما وبحوزتهما كمية من مخدر الكوكايين وزنت 210 جرامات- مبلغ مالى.



