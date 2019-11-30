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تقرير المستبعدين من مباراة النجم الساحلي في يد "فايلر"

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:47 ص
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الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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يتسلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا فنيا عن اللاعبين الغائبين عن رحلة تونس الأخيرة، وواصلوا تدريباتهم على ملعب التتش بالجزيرة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى القاهرة صباح اليوم السبت بعد خوض مباراة النجم الساحلي التونسي أمس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يحصل على راحة سلبية من التدريبات اليوم، على أن يستأنف تدريباته صباح غد، وفقا للجدول الذي وضعه الجهاز الفني.

وكان الأهلي قد خسر أمس الجمعة أمام النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية التي تنضم أنيدة النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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