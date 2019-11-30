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مُذيعة شهيرة تتعرض موقف محرج بسبب رشا مهدي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:47 ص
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رشا مهدي
رشا مهدي
هبة أحمد
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اختتمت أمس، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال٤١، وحرص عدد كبير من النجوم على حضور حضور فعاليات حفل الختام، وفي أثناء إجراء بعض اللقاءات على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة، تعرضت مذيعة قناة dmc جومانا ماهر لحرج شديد بعدما قامو بتهنئة الفنانة رشا مهدي علي مشاركتها في مسلسل "عروس بيروت"، وكيف استعدت لذلك الدور؟

إلا أن رشا قامت بالرد على تلك المذيعة قائلة: "لا والله أنا مشاركتش في المسلسل ده،هو اتعرض عليا وأنا أصلا اعتذرت عنه، وبستعد لمسلسل جديد حاليا".

مشاركة رشا مهدي في مسلسل "اطمني "

حيث صرحت بأنها مُنشغلة حاليًا بتصوير مسلسل يحمل اسم "اطمني"، وهو اسم مبدئي للعمل.

أبطال مسلسل "اطمني"

مسلسل "اطمني" يشارك في بطولته انوشكا، يسرا اللوزي، أحمد حاتم، أحمد صفوت، ومن إخراج أحمد يسري، وتأليف أحمد صبحي، والمسلسل ينتمي للدراما المطولة ذات ال 60حلقة، ومن المُقرر عرضه خلال الأيام القادمة.

آخر أعمال رشا مهدي الدرامية

والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال الفنانة رشا مهدي الدرامية هو مسلسل "رمضان كريم" الذى عُرض فى الماراثون الرمضاني لعام 2017، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة روبى، شريف سلامة، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، كريم عفيفي.
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