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الأهلي يستعد غدا لمباراة بني سويف في كأس مصر

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:45 ص
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الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته في الحادية عشرة صباح غدٍ على ملعب التتش بالجزيرة.

ويبدأ الأهلي غدا استعداده لمواجهة بني سويف المقرر لها يوم 3 ديسمبر المقبل في مسابقة كأس مصر.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من تونس عقب خوض مباراة النجم الساحلي التونسي أمس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بهدف نظيف مساء أمس أمام النجم الساحلي في المباراة التي أقيمت على ستاد رادس بالجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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كاس مصر دوري ابطال افريقيا الاهلي وبني سويف الاهلي اخبار الاهلي

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