Advertisements
Advertisements
Advertisements

تداول 476 شاحنة و57 سيارة بموانئ البحر الأحمر

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:43 ص
Advertisements
سفينة
سفينة
كرستينا عياد
Advertisements
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 476 شاحنة بضائع و57 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لأستقبال أربع سفن وهى امانة، الحرية، القاهرة، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 112 شاحنة و4 سيارة بينما تغادر العبارة الرياض فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الرياض وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 82 شاحنة و28 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى الرياض، الحرية، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 154 شاحنة و21 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 32 شاحنة بينما تغادر أربع سفن وهى ايلة، سينا، بريدج، برنسيسة وعلى متنهم 21 شاحنة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 33 شاحنة و1 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 42 شاحنة و3 سيارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميناء نويبع ميناء سفاجا موانئ البحر الأحمر

أخبار تهمك

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 19 ساعة

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ يوم

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

الآن

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 15 ساعة

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر SUPER Zamelk يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك

الآن

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ حوالي 18 ساعة

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ حوالي 16 ساعة

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ حوالي 17 ساعة

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 17 ساعة

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

موانئ البحر الأحمر: تداول 323 شاحنة بضائع و126 سيارة

وصول 63 ألف طن قمح روماني لميناء سفاجا

تداول 344 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 170 شاحنة بضائع و321 سيارة بموانئ البحر الأحمر

تداول 225 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 303 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

05:07 م

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

07:48 م

مقالات وكتاب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الإنسانية والتسامح فى أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن الكذب ما قتل!

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الإيمان حياة القلوب

ads
DMCA.com Protection Status