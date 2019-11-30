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إنتر ميلان يصدم برشلونة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:00 م
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مارتينيز
مارتينيز
علي نبوي
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رد نادي إنتر ميلان على الأنباء التي ربطت رغبة برشلونة في التوقيع مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية في إيطاليا عن موقف النيراتزوري من إمكانية رحيل لاعبه الأرجنتيني خلال يناير المقبل.

وأكدت التقارير بأن إنتر ميلان لن يوافق على رحيل مارتينيز إلى برشلونة أو أي ناد أخر وأنه متمسك ببقاءه ضمن صفوف الفريق.

وأضافت التقارير بأنه على الرغم من رفض إنتر ميلان رحيل اللاعب إلى أنه في نفس الوقت فإن النادي الايطالي يبحث عن بديل، ربما تحسبا لقيام لاوتارو بالضغط من أجل الرحيل.

ويقدم مارتينيز مستوى مميز مع إنتر ميلان حيث شارك اللاعب في 13 مباراة هذا الموسم أحرز خلالهم 6 أهداف وصنع 3 أهداف أخرين.
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الكلمات المفتاحية

لاوتارو مارتينيز برشلونة انتر ميلان اخبار الرياضة

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