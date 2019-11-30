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"الإسكان": رصف ورفع كفاءة الطرق بمدينتي 6 أكتوبر وسوهاج الجديدة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:18 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه جارٍ استكمال أعمال الرفع المساحي، وتنفيذ أعمال مرمات بالأسفلت بالحي المتميز، وذلك ضمن مشروع رفع كفاءة الحي المتميز بمدينة ٦ أكتوبر.
وأضاف المهندس شريف الشربيني: تشمل الأعمال رفع كفاءة وتجديد طبقات الأسفلت الموجودة، وتنفيذ شبكة ري حديثة، وتنسيق الموقع وتوسعة لبعض الطرق، وكذا تجهيز أماكن انتظار للسيارات وتنسيق الحدائق وتنفيذ برجولات وممرات،  مشيراً إلى أنه سيتم مراعاة كل عناصر أمان الطريق من ممرات للمشاة، ولوحات إرشادية وتحذيرية، بالإضافة إلى  توقيع عقد صيانة لأعمال الزراعة، وصيانة لشبكات الري بالمنطقة.


وفي سياق متصل، قال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة: جارٍ تنفيذ أعمال رصف  شبكة الطرق الداخلية لمنطقة الزهور بطول ٢٣ كم، وذلك في إطار زيادة الخدمات المقدمة لحاجزي قطع الأراضي وسكان المدينة.

وأضاف المهندس رجب سالمان، أن إجمالي قطع الأراضي بالمنطقة حوالي ٢٧٥ قطعة أرض، وهى أراض مميزة بمساحات تتراوح ما بين ٦٠٠ متر و ١٠٠٠ متر، وبها عدد من المشروعات الخدمية، من بينها نادٍ رياضي على مساحة ٧ أفدنة، وحديقة على مساحة 2.5  فدان، بالإضافة إلى حضانة  ووحدة صحية.


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