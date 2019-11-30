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برشلونة يدرس علاج ديمبلي نفسيا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:10 ص
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ديمبلي
ديمبلي
علي نبوي
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يدرس مسئولو نادي برشلونة علاج الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق الكتالوني نفسيًا بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها أمام بوروسيا دورتموند.

وأعلن نادي برشلونة مساء أمس الجمعة غياب لاعبه الفرنسي حتى شهر فبراير المقبل بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن النادي الكتالوني يدرس وضع طبيب نفسي من اجل معالجة ديمبيلي نفسيا، لأنه تدمر ذهنيا كليا بعد الاصابة الاخيرة التي سوف تغيبه عن الملاعب حوالي 10 أسابيع.

وأفادت صحيفة "الآس" بأنه من غير المستبعد أن يقوم ديمبيلي بأداء جزء من تعافيه خارج مرافق المدينة الرياضية خوان جامبر، لتجنب القلق من خلال رؤية زملائه في الفريق يتدربون ويلعبون، بينما هو لا يزال أمامه طريق طويل للعب مرة أخرى، كي لا يؤثر ذلك عليه نفسيا.

وأضافت الصحيفة بأنه من الممكن أن يذهب ديمبيلي إلى فرنسا لإجراء عملية إعادة تأهيل أكثر هدوء وسلميا، بعيدا عن وسائل الإعلام، على أي حال، إنه خيار يتم التفكير فيه، ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد، لأن الكلمة الأخيرة سوف يتخذها اللاعب، ولم يتحدث عنها بعد.

وتابعت الصحيفة بأنه في البارسا لا يفهمون كيف حدثت هذه الإصابة الأخيرة لديمبيلي، ولم يتم شرح أسبابها، البارسا في الأشهر الأخيرة قام بدراسة شاملة لوضع ديمبيلي، وقام بأعمال وقاية مكثفة لتقوية عضلات الفرنسي، لذلك في النادي هناك ارتباك وقلق حول هذه الانتكاسة مرة أخرى للفرنسي، الذي اصبح مصدر قلق كبير.
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