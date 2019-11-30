يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الترجي والرجاء بث مباشر Derby LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:01 ص
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مشاهدة مباراة الترجي والرجاء
مشاهدة مباراة الترجي والرجاء
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وتتجه كل الأنظار إلى ملعب “محمد الخامس” في الدار البيضاء الذي *طبق كروي دسم
سيكون ابطاله الرجاء والترجي وتعتبر هده المباراة من القمم النارية في دروي
الابطال افريقيا حامل اللقب وبين حامل اللقب كأس سوبر نسخة ماضية
وهي المرة السادسة التي يتواجه فيها الترجي والرجاء البيضاوي قاريا آخرها كانت الكأس السوبر الإفريقية
في نسخة ماضية التي اقيمت في الدوحة عندما فاز الفريق المغربي 2-1.

ويدخل الفريق الرجاء بمعنويات مرتفعة بعد ريمونتادا شهيرة في ديربي ضد الوداد، وسبق لي الرجاء ان فاز باللقب ثلاث مرات آخرها عام 1999 عندما توج الفريق المغربي على حساب الترجي بركلات الترجيح، سيلعب منتشيا ببلوغه ربع نهائي بطولة الأندية العربية على حساب غريمه الوداد البيضاوي في أول مباراة بقيادة مدربه جمال السلامي، فيما سوف يحل بمعنويات منخفضة بعد أقصائه من بطولة العربية على يد نادي مغربي أولمبيك اسفي بركلات ترجيح

أبرز مواجهات الترجي والرجاء

مشاهدة مباراة الرجاء والترجي

وتبقى أبرز مواجهات الترجي والرجاء الدور النهائي للمسابقة القارية العريقة عام 1999 عندما انتزع الترجي
تعادلا سلبيا ذهابا في الدار البيضاء، ورد الرجاء البيضاوي بالمثل إيابا في ت
ونس العاصمة قبل أن يخطف اللقب بركلات الترجيح 4-3 من الملعب الأولمبي المنزه.

والتقى الفريقان بعد 7 أعوام في الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات (ربع النهائي) لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، وكان التعادل السلبي سيد الموقف ذهابا في الدار البيضاء قبل أن يحسم الترجي مباراة الإياب بثنائية نظيفة.

لي تذكير الرجاء والترجي وقعا في مجموعة من أصعب مجموعات دوري الابطال افريقيا نطرا لحجم منافسين موجدين في مجموعة وتلقب بمجموع الموت وجدير بالدكر أن شبيبة قبائل هو متصدر مؤقت لمجموعة بعد فوز مثير على فيتا كلوب
مواجهات الرجاء والترجي دائما ما تكون حارقة وكفة تميل قليلا لي فريق الرجاء

مباراة الترجي الرياضي ضد الرجاء البيضاوي والقنوات الناقلة

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذه المقالة جميع التفاصيل التي تخص موعد مباراة الترجي الرياضي والرجاء، بالاضافة إلى آخر تحضيرات لكلا الفريقين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا
يذكر أن هذه المباراة ستجرى على أرضية ستاد المركب الرياضي محمد الخامس.

ومن المقرر ان تنطلق مباراة النادي البيضاوي المغربي ونادي النصر الليبي تحديداً في تمام الساعه الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:00 مساءً بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس.سوف تكون مباراة الرجاء البيضاوي ضد المكشّخة منقولة بشكل حصري عبر قناة (لم يعرف بعد) فيما سيكون معلق المباراة هو (لم يدرج بعد)


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