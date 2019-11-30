التفاصيل الكاملة لإصابة علي معلول وفترة غيابه

اُصيب علي معلول نجم المنتخب التونسي، والظهير الأيسر للنادي الأهلي، في مباراة أمس الجمعة، التي جمعت فريقه بالنجم الساحلي التونسي، على ملعب رادس، ضمن مبارايات الجولة الأولى بدور مجموعات أبطال أفريقيا.





سقوط علي معلول على أرضية الملعب





سقط علي معلول متأثراً بالإصابة في العضلة العضلة الضمة، بالدقيقة الـ64 من الشوط الثاني، لمباراة الأهلي والنجم الساحلي، ولم يستطع إكمال المباراة، ليغادر أرضية الملعب في الدقيقة الـ65، وكان الفريق المصري متأخراً بهدف.





حجم إصابة علي معلول





نقل الجهاز الطبي للنادي الأهلي، اللاعب علي معلول إلى المستشفى، لمعرفة نوعية الإصابة التي لحقت به، ولتحديد مدة غياب اللاعب، وتبين أن اللاعب مصاب بإجهاد في العضلة الضامة، ويحتاج لفترة راحة، للعودة إلى الملعب مجدداً.





خسارة الأهلي





وتعرض النادي الأهلي، لهزيمة قاسية من النجم الساحلي، بنتيجة هدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، على إستاد رادس، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، في الجولة الأولى لدوري المجموعات، وشهد اللقاء حالة طرد للاعب أيمن أشرف بالدقيقة الـ13، لكيمل الأهلي المباراة منقوص العدد، ويحصد النجم الثلاث نقاط، بهدف ياسين الشيخاوي، في الدقيقة الـ50 من عمر اللقاء.















