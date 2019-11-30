إطلالة مميزة بالأخضر لـ سهير جودة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

تألقت الإعلامية سهير جودة، بإطلالتها المميزة أمس في حفل ختام فعاليات الدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي، والتي كانت قد بدأت يوم 20 نوفمبر الجاري، بحضور عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن.

وظهرت "جودة"، على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة، حيث فضلت ارتداء فستان بسيط من اللون الأخضر، وعلى الرغم من خلوه من التفاصيل الكثيرة إلا أنه بدى رقيقًا ومناسبًا لها.

الدورة الـ41

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أقيمت في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وشهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.

بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.