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مصور يطابق مشاهد مسلسل The Crown بموقعها الحقيقي من قصر باكنجهام

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:55 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نجح مصور شاب من طلبة المعهد الملكي لفنون السينما ببريطانيا في مطابقة مواقع تصوير مسلسل "زا كراون" بالأماكن الحقيقية له من داخل قصر باكنجهام.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية هذه اللقطات العبقرية، التي التقطها طالب السينما الشاب "توماس ديوك"، البالغ من العمر 20 عام، من داخل قصر باكنجهام، مع حمله للقطات من مشاهد المسلسل من موقعها الحقيقي، تكشف مدى براعة مهندسو ديكور العمل.

و يعتبر مسلسل The Crown، المسلسل الدرامي الأول الذي يسرد بالتفصيل مراحل فترة حكم ملكة إنجلترا الملكة إليزابيث الثانية، منذ توليها لمنصبها.

وفي الموسمين الأول والثاني، قدم المسلسل شخصية الملكة إليزابيث في فترة الشاب، وجسدت شخصيتها النجمة البريطانية كلير فوي.

ومع بداية الموسم الثالث، بدأت شخصية الملكة في الظهور في سن متقدمة، لذا قامت شبكة نتفليكس المنتجة للمسلسل، بالاستعانة بالنجمة أوليفيا كولمان لتجسد الملكة إليزابيث في مرحلة تقدمها بالعمر.

وأوضحت صحيفة ديلي ميل، أن الموسم الثالث يضم فريق عمل مختلف بالكامل عن الذي جسد شخصيات الأحداث في الموسمين الأول والثاني.

حيث تجسد النجمة هيلينا بونهام شخصية شقيقة الملكة إليزبيث الثانية، الأميرة مارجرت، ويجسد دور الأمير تشارلز نجل الملكة، الممثل جاسون واتكينز، ويجسد دور رئيس الوزراء البريطانية هارلود ويلسون الممثل إيرين دهويرتي.

وطرح المسلسل في موسمه الثنائي لعملاء نتفلكس بداية من يوم 17 نوفمبر الماضي للمشاهدة على منصتها الإلكترونية.

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