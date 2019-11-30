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5 أفلام مميزة تختتم بها بوليوود عام 2019

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:53 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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يختتم عالم سينما بوليوود الساحر عام 2019، بـ 5 أفلام مميزة تطرح للمشاهدة خلال شهر ديسمبر المقبل، وتضم مجموعة مميزة من كبار النجوم بالهند.

وجمع موقع "إنديا توداي"، قائمة بهذه الأفلام الخمس المميزة التي سيختتم بها العام، وأولها فيلم PATI PATNI AUR WOH، وهو فيلم يعتبر إعادة إنتاج لنسخة سينمائية طرحت في عام 1978 بنفس العنوان.

ويشارك في بطولة هذه النسخة الجديدة من فيلم PATI PATNI AUR WOH كل من "كارتيك أريان"، و"بهومي بيدنيكار"، و"أنايا بانداي".

ومن بعده جاء بالقائمة فيلم، PANIPAT، وهو فيلم تاريخي حربي، من بطولة "أرجون كابور"، و"كريتي سانون"، بالإضافة لللنجم الكبير سانجاي دوت.

ومن بعده جاء بالقائمة فيلم MARDAANI 2، وهو الجزء الثاني من الفيلم الذي يحمل العنوان نفسه، وتجسد به دور البطولة النجمة راني موخارجي، حيث تعود لشخصيتها كضابطة تكافح الفساد في الشرطة الهندية.

ثم أحدث أفلام النجم أكشاي كومار، والنجمة كارينا كابور، الفيلم الكوميدي الرومانسي GOOD NEWWZ، وهو يعتبر ثالث فيلم يطرح لأكشاي كومار خلال العام.

ثم من بعده جاء بالقائمة فيلم DABANGG 3 للنجم الكبير سلمان خان، والذي يعتبر الجزء الثالث من سلسلة تحمل العنوان نفسه.

وسبق أن أعلن النجم سلمان خان عبر صفحته الخاصة على موقع تويتر، عن نجمة جديدة تنضم لفريق عمل فيلمه المرتقب Dabangg 3، وهي النجمة الهندية الصاعدة Saiee Manjrekar.

ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فإن سلمان أعلن من خلال تغريدته التي قدم بها Saiee Manjrekar، أنها ستجسد في فيلمه الجديد شخصية باسم "كوتشي".

وسبق أن قال النجم "سلمان خان"، أن فيلم Dabangg 3 الجديد، سيشهد أكبر رقصات استعراضية في تاريخ أفلام بوليوود، كما ذكر أن هناك مشاهد يحضر نفسه جسديا لها كونه سيجسد بها شخصيته بالفيلم في سن العشرين.

ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فإنه سبق لسلمان خان أن أصدر تعليمات صارمة بموقع تصوير الفيلم، تحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء التصوير خوفا من تسريب أي تفاصيل عن الفيلم.

وأعلن من قبل النجم سلمان خان على حسابه الخاص على موقع تويتر، عن نجم آخر قد أنضم لفريق عمل فيلم Dabangg 3، وهو النجم Kiccha Sudeep، ليجسد دور الشر في الفيلم.

كما نشرت النجمة سوناكشي سنها، منشور لها على حسابها الخاص على موقع تويتر لصورة النجم Kiccha Sudeep، على بوستر الفيلم المنتظر.

ويعود سلمان لفيلم Dabangg الذي سبق وأن طرح منه جزأين على مدار التسعة أعوام الماضية، كان أولهما في عام 2010، من بطولة سوناكشي سينها.

ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم خلال شهر ديسمبر من عام 2020 القادم بعد أن فشل خان في جدولة مواعيد التصوير ليلحق بمواسم أعياد عام 2019.

ويعتبر فيلم Dabangg 3، أول فيلم سينمائي يشهد ظهور النجمة الشابة سوناكشي سينها على شاشات السينما في عام 2010، حيث سوناكشي خلال عام 2019 الجاري بمرور 9 أعوام على ظهورها الأول كواحدة من نجمات بوليوود الصاعدات في عام 2010، حين ظهرت للمرة الأولى في شخصية Rajjo بفيلم Dabangg مع النجم الكبير سلمان خان.

ونشرت سوناكشي سنها، منشور لها على حسابها الخاص على موقع أنستجرام، عبرت خلاله عن سعادتها بمرور 9 أعوام على أول ظهور لها بعالم بوليوود.

ونقل موقع إنديا توداي، المنشور الذي احتفلت سوناكشي من خلاله بهذه الذكرى الخاصة، وكان احتفالا بطرح فيلم Dabangg للمرة الأولى، مسجلا ظهورها للمرة الأولى على الشاشة الفضية.

وكتبت سوناكشي في منشورها، منذ 9 أعوام بدأت هذه الرحلة الاستثنائية التي حاولات خلالها في صناعة السينما والترفيه لعشاق بوليوود.

وتابعت، "لا أعلم أين ذهب كل هذا الوقت، أشعر وكأن الرحلة بدأت أمس، وأنا في غاية الحماسة لما هو قادم".
واختتمت سوناكشي المنشور بتوجيهها لعبارة حب لمتابعيها ومعجبيها بالهند وجميع أنحاء العالم.

وعلى مدار 9 أعوام، نجحت سوناكشي سنها في خطف قلوب عشاق سينما بوليوود، وقدمت للسينما خلال هذا الوقت 28 فيلم سينمائي مميز.

وعقب انطلاقتها الأولى عام 2010 خلال فيلم Dabangg، كان عام 2012، حافلا بالمشروعات السينمائية لسوناكشي سنها، حيث شهد طرح 5 أفلام جديدة للنجمة الشابة، كان أولها فيلم Rowdy Rathore الذي ظهرت به في دور البطولة مع النجم أكشاي كومار وجسدت به شخصية باسم بارو، ومن بعده فيلم joker الذي جسدته به شخصية باسم "ديفا"، ثم فيلم OMG – Oh My God، ومن بعده فيلم Son of Sardaar الذي جسدته به شخصية باسم سسوخميت كور ساندهو، واختتمت 2012، بطرح الجزء الثاني من فيلم Dabangg.

وفي عام 2013، ارتفع رصيد الأفلام التي ظهرت بها سوناكشي سنها، ليصل لـ 6 أفلام كان أولها فيلم Himmatwala ومن بعده فيلم Lootera الذي جسدته به شخصية باسم "باخي روي"، ثم فيلم Once Upon A Time In Mumbai Dobaara الذي جسدته به شخصية باسم "ياسمين شيخ"، وفيلم Boss وفيلم Bullett Raja الذي جسدت به شخصية باسم "ميتالي"، وفيلم R... Rajkumar، الذي جسدت به شخصية باسم "شاندا".

وفي عام 2014، طرح لسوناكشي سنها فيلم Holiday: A Soldier Is Never Off Duty وفيلم Action Jackson وفيلم Lingaa.

وفي عام 2015، طرح للنجمة الهندية الشابة فيلمين هما Tevar والذي جسدت به شخصية باسم "رادهيكا ميشرا"، وفيلم All Is Well والذي جسدت به شخصيتها الحقيقية.

وطرح لسوناكشي سنها في عام 2016، فيلمين بعنوان Akira وForce 2، وفي عام 2017، طرح لسونكشي فيلم بعنوان Noor وفيلم بعنوان Ittefaq.

وفي عام 2018، طرح لسوناكشي سنها ثلاثة أفلام بعنوان welcome to new York وفيلم Happy Phirr Bhag Jayegi وفيلم Yamla Pagla Deewana: Phir Se.

وخلال عام 2019 الجاري طرح لسوناكشي أربعة أفلام مميزة هي فيلم Total Dhamaal وفيلم Kalank الذي جسدت به شخصية بام "ساتيا شادوهري"، وفيلم Khandaani Shafakhana الذي جسدت به شخصية باسم "بابيتا بيدي"، وفيلم Mission Mangal مع النجم أكشاي كومار، والذي جسدت به شخصية باسم "إيكا جاندهي".
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