بزجاجة مياه غازية.. إصابة سائق إثر مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة

أصيب زوج بجرح طعني بالصدر إثر مشاجرة مع اهل زوجتة لرفضهما إعطائه متعلقاته الشخصية من مسكن الزوجية بعد تركه لهما، فنشبت بينهما مشاجرة تعدى كل منهما على الآخر،تم ضبط الطرفان وتولت النيابة التحقيق.





تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة،بتلقيه بلاغا بحدوث مشاجره ووجود مصابان بشارع شاهين عزبة السماع عزبة رستم – دائرة القسم.





على الفور إنتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بالفحص تبين حدوثها بين كل من:-

طــــــرف أول:-

عبد المنعم ا ع 39سنه، سائق ومقيم دائرة القسم السابق إتهامه في عدد 5 قضايا مصاب بجرح طعني شبه نافذ أعلي الناحية اليسري بالبطن واخر قطعي بالراس،وتم نقله لمستشفي ناصر العام للعلاج وتصرح له بالخروج،وشقيقه كل من شريف ا ع 32سنه،و هشام ا ع 35سنه، بدون عمل

وطرف ثان زوجه الأول سحر ا ن 32 ربة منزل واشقائها كل من:- ابراهيم ا ن 30سنه، بدون عمل،و

يوسف ا ن 36سنه، سائق مصاب بكسر بقاع الجمجمه وإشتباه نزيف بالمخ،وتم نقله لمستشفي الدمرداش التخصصي للعلاج، وتعيين الحراسه اللازمه عليه.





وذلك علي اثر وجود خلافات زوجيه سابقه بين الأول والرابعه نتج عليها تركه لسكنه معها،ولدي قيامه بالتوجه لمنزل الزوجيه رفقة شقيقيه لإحضار بعض المتعلقات الشخصيه الخاصه به اثناء تواجد الخامس والسادس لزيارة شقيقتهما، حدثت بين الطرفان مشاده كلاميه تطورت لمشاجرة تعدي خلالها كل طرف علي الاخر بالضرب وقام الثاني باحداث إصابة السادس المشار اليها مستخدمًا زجاجة مياه غازيه فارغه وقيام الخامس باحداث إصابة الاول بسكين مطبخ .



