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الإرهاق يدفع مادونا لتأجيل حفلات من جولتها الفنية Madame X

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:52 ص
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مادونا
مادونا
أحمد جمال أحمد
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وجهت النجمة الكبيرة مادونا اعتذارا لجمهورها لإلغاءها لثلاث حفلات كان من المقرر أن تحييها مادونا ضمن جولتها الغنائية Madame X.

ونقلت صحيفة ديلي ميل منشور لمادونا عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور أنستقرام، وجهت من خلاله هذا الاعتذار بقولها أنها ستضطر لإلغاء ثلاث من حفلات جولة Madame X، بسبب التعب الناتج عن الإرهاق.

وكان مقررا احياء مادونا لهذه الحفلات ضمن الجول بمدينة بوسطن التابعة لولاية ماستشوستس الأمريكية، وتعتبر جولة Madame X، السابعة لمادونا في تاريخها.

وكانت قد أعلنت النجمة الكبيرة مادونا، طرحها رسميا لأحدث ألبوماتها والذي كان باسم "Madame X، على اسم جولتها الفنية الترويجية للألبوم، وأجرت مادونا حملة ترويجية كبيرة للألبوم بنشر ملصقاته على غلاف مجلة نيويورك تايمز، بالإضافة لنشر مقتطفات منه على حسابها الخاص على موقع إنستجرام.

وقالت مادونا أن جولتها الفنية الحالية تعد الاكبر لها، وتحييها على مستوى العالم للترويج للألبوم ستحمل اسم Madame X، وستزور خلالها مدن أوروبا برلين ولندن ومدريد.

وطرحت مادونا على قناتها الخاصة على موقع يوتيوب أول أغنية مصورة من ألبومها الجديدة، بعنوان God Control"، التي حققت نسبة استماع منذ طرحها رسميا على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، تقترب من 6 مليون مشاهدة.

وتناقش مادونا من خلال الأغنية السياسة الخاطئة التي تسمع بتملك المدنيين لأسلحة نارية، وما ترتب عليها من حوادث قتل جماعي بعدد من المدارس الأمريكية.

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