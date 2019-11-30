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وفقا لأحد صناعه.. الموسم الحالي سيكون الأخير من مسلسل "سيمبسونس"

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:51 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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بعد ثلاثون عام من طرحه للمرة الأولى على الشاشة الصغيرة، يقترب مسلسل الرسوم المتحركة الشهير عائلة "سيمسبونس" من نهايته.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن المؤلف الموسيقي للمسلسل داني إيلف مان، البالغ من العمر 66 عام، قال في حوار تليفزيوني أن الموسم الحالي سيكون الأخير من المسلسل.

ويعتبر مسلسل الرسوم المتحركة من أطول المسلسلات التي عرضت على التليفزيون الأمريكي، وهو يعتبر أول مسلسل رسوم متحركة يقدم بطريقة سيتكوم.

ورغم هذه التصريحات، سبق لشركة فوكس المنتجة للمسلسل أن أعلنت عن أنه سيتم تجديد طرح موسم إضافي منه، سيكون الموسم رقم 32.

وأن حلقات المسلسل ستمتد لتصبح 713 حلقة بشكل إجمالي، بعد بث الموسم الإضافي المتوقع، والذي تسعى الشركة لبثه خلال العام القادم.

كما سبق وأن صرح مبتكر المسلسل، "مات جيرونينج"، أنه بالتأكيد سيكون هناك اعمال مستقبلية تتعلق بعائلة "سيمبسونس"، وإن لم يكن موسما تليفزيوني إضافي، سيكون عبر فيلم سينمائي بطريقة spin-off.

وأعلنت شركة ديزني مؤخرا عن ضمها لحلقات مسلسل "سيمبسونس"، لمنصتها الرقمية الجديدة للبث، "ديزني بلص"، التي ستضم عليها جميع أعمالها الفنية المميزة.

ومن أبرز ما تم ضمه مؤخرا لمنصة ديزني الرقمية للبث، مسلسل جديد مشتق من أحداث أفلام Star wars، كما يرتقب أن تبث من خلال "ديزني بلص"، مسلسلات عالم مارفل السينمائي التي تم الإعلان عنها ضمن المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي.
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