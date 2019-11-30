Advertisements
Advertisements
Advertisements

من بينهم 9 طلاب.. إصابة 13 شخصا في حادث سير بالمنيا (أسماء)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:49 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements
أصيب 13 شخص من بينهم 9 طلاب إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا المار أمام قرية 8، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أسفر عن إصابة 13 شخص من بينهم 9 طلاب، بالطريق الصحراوي الغربي جميعهم من كائني قرية دمشاو هاشم التابعه إداريا لمركز المنيا 

بانتقال قوات الأمن لموقع البلاغ، تبين انقلاب سيارة تستقل 13 شخص على الطريق الصحراوي الغربي المار أمام قرية 8.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: اسماء ربيع فتحي 29 سنه، مصابه بكدمات وسحجات بالجسم، عمر محمود اسماعيل، 28 سنه، سائق، مصاب بجرح قطعى بالراس طول 2 سم، سعيد شربين محمد، 16 سنه، طالب، مصاب باصابات ظاهريه، محمد زيدان عبد المحسن، 25 سنه، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، حنان محمود احمد، 40 سنه، مصابه بسحجات وكدمات بالساقين، سناء محمد خلف، 12سنه، طالبة، مصابه بجروح متفرقه بالوجه وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، محمد نادي سيف، 12 سنه، طالب، مصاب اشتباه كسر بالذراع الايسر وما بعد الارتجاج، ندى سامي عبده، 14سنه، طالبه، مصابة، كدمات بالرأس، حسناء محمد فيض، 14سنه، طالبه، مصابة بسحجات وكدمات بالجسد، رجب عمر فارس، 14 سنه، طالب، مصاب بكدمات وسحجات، محسن علي حسين 16 سنه، طالب، مصاب سحجات بالظهر بالظهر والكتف، يوسف محمد محمود، 15 سنه، طالب مصاب كدمات بالساق اليسرى، محمد طه حمدي، 11 سنه، طالب، مصاب بجرح قطعى بطول 5 سم بالراس من الخلف

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا.
Advertisements

أخبار تهمك

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ حوالي 15 ساعة

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر SUPER Zamelk يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك

الآن

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 18 ساعة

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

الآن

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ حوالي 14 ساعة

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ يوم

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

الآن

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 16 ساعة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 14 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

05:07 م

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

07:48 م

مقالات وكتاب

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الإيمان حياة القلوب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: وائل غنيم "الضائع' بين "حلم" السلطة و"مرارة" التهميش

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

ads
DMCA.com Protection Status