من بينهم 9 طلاب.. إصابة 13 شخصا في حادث سير بالمنيا (أسماء)

أصيب 13 شخص من بينهم 9 طلاب إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا المار أمام قرية 8، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام.





كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أسفر عن إصابة 13 شخص من بينهم 9 طلاب، بالطريق الصحراوي الغربي جميعهم من كائني قرية دمشاو هاشم التابعه إداريا لمركز المنيا





بانتقال قوات الأمن لموقع البلاغ، تبين انقلاب سيارة تستقل 13 شخص على الطريق الصحراوي الغربي المار أمام قرية 8.





وأسفر الحادث عن إصابة كل من: اسماء ربيع فتحي 29 سنه، مصابه بكدمات وسحجات بالجسم، عمر محمود اسماعيل، 28 سنه، سائق، مصاب بجرح قطعى بالراس طول 2 سم، سعيد شربين محمد، 16 سنه، طالب، مصاب باصابات ظاهريه، محمد زيدان عبد المحسن، 25 سنه، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، حنان محمود احمد، 40 سنه، مصابه بسحجات وكدمات بالساقين، سناء محمد خلف، 12سنه، طالبة، مصابه بجروح متفرقه بالوجه وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، محمد نادي سيف، 12 سنه، طالب، مصاب اشتباه كسر بالذراع الايسر وما بعد الارتجاج، ندى سامي عبده، 14سنه، طالبه، مصابة، كدمات بالرأس، حسناء محمد فيض، 14سنه، طالبه، مصابة بسحجات وكدمات بالجسد، رجب عمر فارس، 14 سنه، طالب، مصاب بكدمات وسحجات، محسن علي حسين 16 سنه، طالب، مصاب سحجات بالظهر بالظهر والكتف، يوسف محمد محمود، 15 سنه، طالب مصاب كدمات بالساق اليسرى، محمد طه حمدي، 11 سنه، طالب، مصاب بجرح قطعى بطول 5 سم بالراس من الخلف



