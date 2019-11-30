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هكذا احتفل نجوم ونجمات هوليوود بعيد Thanks Giving

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:49 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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شارك العديد من نجوم ونجمات هوليوود متابعيهم على صفحات التواصل، الطريقة التي احتفلوا من خلالها بعيد الشكر لعام 2019.

وجمعت صحيفة ديلي ميل، في تقرير لها، أبرز من حرصوا على نشر لحظاتهم السعيدة من نجوم هوليوود في هذه المناسبة المميزة.

وكان منهم النجم رايان راينولدز الذي نشر صورة له عبر أنستجرام، وهو يحضر الوجبة الرسمية لمناسبة عيد الشكر، الديك الرومي.

وصورة أخرى للنجمة ريس ويذرسبون أثناء تحضيرها لسفر عشاء عيد الشكر لهذا العام، وكذلك النجمة جينفر أنستون التي قامت بتحضير عشاء عيد الشكر هذا العام بطريقة مستوحاة من مسلسل فريندز.

و النجمة الأسترالية ريبيل ويلسون، التي اختارت توجيه الشكر لأصدقائها في مناسبة عيد الشكر أو "ثانكس جيفينج"، عبر منشور لها على صفحتها على موقع تبادل الصور أنستجرام.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن ريبيل وجهت أيضا تهنئة لمعجبيها من الولايات المتحدة، بكتابتها لعبارة "عيد شكر سعيد لكل أصدقائي من الولايات المتحدة.

واختتمت ريبيل ويلسون رسالة تهئنتها بقولها أنها في عيد الشكر، شاكرة لوجود العديد من الأشخاص المحبين لها في حياتها، وشاكرة أيضا لكل ما وصلت له من نجاح.

وأيضا نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، التي شاركت صورة مع متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور أنستجرام، احتفالا بعيد الشكر لهذا العام، وظهرت خلالها وبرفقتها جميع ابنائها الصغار.

و كان أول احتفال بعيد الشكر في عام 1620، حين وصل بعض البريطانيين إلى مدينة بليموث في ولاية ماساتشوستس ليقيموا بها، ولفترة طويلة عانوا من الجوع بسبب قلة خبرتهم في الزراعة في الطقس البارد، ما أدى إلى وفاة عدد منهم.

وبعد شهور تدخّل أحد السكان الأصليين لأمريكا، المعروفين باسم الهنود الحمر، وذلك عبر رئيس قبيلة مسيطرة في المدينة فتقرّب من المهاجرين الإنجليز لإنقاذهم من المعاناة والخسائر التي تواجههم، فعلمهم الصيد والزراعة، وللاحتفال باول موسم حصاد أقام الإنجليز المهاجرين احتفالا لثلاثة أيام دعوا الهنود إليه ليشكروهم على المساعدة وليشاركوهم الصلاة.

و منذ ذلك التاريخ بات الاحتفال بعيد الشكر من التراث الأميركي مناسبة اجتماع ولقاء، وفي عام 1941 أقر الكونجرس الأميركي الاحتفال بهذا العيد الخميس الذي يأتي قبل السبت الأخير من شهر نوفمبر من كل عام.
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