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كورة ستار - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر STAR SALAH كورة لايف جول ليفربول يوتيوب بلس
السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
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مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم يلا شوت 2019/11/30 الدوري الانجليزي ، يدخل فريق الليفر بمشاركة النجم المصري والعالمي محمد صلاح ، بعد أن حقق فريق ليفربول أفضل نتائج للفريق في الأعوام السابقة ، بعد خوص 13 لقاء بدون هزيمة في الدوري الحالي ، وتعادل وحيد من بدأ الدوري ليكون الليفر في صدارة ترتيب الدوري الأنجليزي.
مباراة ليفربول وبرايتون .
البطولة : الجولة 14 من عمر الدوري الانجليزي.
القنوات الناقلة : بي ان سبورت (7) .
الملعب : آنفيلد .
المعلق : حسن العيدروس .
التشكيل | 4-4-3
في حراسة المرمى : أليسون بيكر.
في خط الدفاع : فيرجيل فان دايك ، ديان لوفرين ، ترينت اليكسندر أرنولد و أندرو روبرتسون.
في خط الوسط : جورجينو فينالدوم ، جوردان هيندرسون و أليكس أوكسليد تشامبرلين.
في خط الهجوم : محمد صلاح ، ساديو ماني و روبرتو فيرمينو.
موعد لعبة ليفربول وبرايتون بث مباشر :
في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الرياض.
في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القدس.
في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السودان.
في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات.
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