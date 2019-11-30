كورة ستار - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر STAR SALAH كورة لايف جول ليفربول يوتيوب بلس

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم يلا شوت 2019/11/30 الدوري الانجليزي ، يدخل فريق الليفر بمشاركة النجم المصري والعالمي محمد صلاح ، بعد أن حقق فريق ليفربول أفضل نتائج للفريق في الأعوام السابقة ، بعد خوص 13 لقاء بدون هزيمة في الدوري الحالي ، وتعادل وحيد من بدأ الدوري ليكون الليفر في صدارة ترتيب الدوري الأنجليزي.





مباراة ليفربول وبرايتون .





البطولة : الجولة 14 من عمر الدوري الانجليزي.

القنوات الناقلة : بي ان سبورت (7) .

الملعب : آنفيلد .

المعلق : حسن العيدروس .





التشكيل | 4-4-3





في حراسة المرمى : أليسون بيكر.





في خط الدفاع : فيرجيل فان دايك ، ديان لوفرين ، ترينت اليكسندر أرنولد و أندرو روبرتسون.





في خط الوسط : جورجينو فينالدوم ، جوردان هيندرسون و أليكس أوكسليد تشامبرلين.





في خط الهجوم : محمد صلاح ، ساديو ماني و روبرتو فيرمينو.





موعد لعبة ليفربول وبرايتون بث مباشر :





في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الرياض.

في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القدس.

في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السودان.

في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات.



