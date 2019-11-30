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لسبه على فيس بوك.. طالب يطعن زميله بـ"مطواه" في بنها

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:45 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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شرع طالب في قتل زميله بسلاح أبيض "مطواه" لقيامه بسبه وشتمه على صفحات التواصل الاجتماعي" الفيس بوك"، تم نقله لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها،بتلقية إشارة مستشفى بنها الجامعي بوصول المدعو أحمد م ا 18سنه، طالب بالفرقة الأولي بكلية التجارة جامعة بنها ومقيم الشموت - دائرة المركز، مصاب بجرح طعني نافذ بالجهة اليسري وتم حجزه لتلقى العلاج اللازم.

بالانتقال والفحص، وسؤال المصاب إتهم المدعو حمدي ي ا 18 سنه،طالب بالصف الثالث الثانوي ومقيم ذات العنوان،بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته،وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات سابقة لتعدي كل منهما علي الأخر بالسب والشتم علي مواقع التواصل الاجتماعي، تطورت اليوم لمشاجرة قام على أثرها بالتعدي عليه بسلاح أبيض مطواه محدثًا إصابته وفر هاربًا.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المبين،وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وتم التحفظ عليه كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة جاري تحرير المحضر اللازم،والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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