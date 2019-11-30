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تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ علي معلول

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:25 ص
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علي معلول
علي معلول
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تعرض الظهير الأيسر للنادي الأهلي على معلول للإصابة خلال مباراة الأهلي والنجم الساحلي التي كانت أمس على ملعب "رادس" في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأصيب علي معلول في العضلة الضامة خلال المباراة، مما دفعه لمغادرة الملعب في الدقيقة ٦٧ بعد تألمه من  العضلة الضامة بمفرده دون تدخل من أحد.

وعن تفاصيل آخر التطورات الحالة الصحية لـ على معلول، سيخضع معلول للفحص الطبي عقب عودة الفريق إلى القاهرة لمعرفة حجم الإصابة ومدة الغياب عن فريق الأهلي في الفترة المقبلة.

وسجل النجم الساحلي في شباك النادي الأهلي هدف مقابل لاشيء في الدقيقة 50 من عمر المباراة، لتنتهي بنتيجة (1/0).
 
وتواجه النجم الساحلي والأهلي على ملعب "رادس" في الجولة الأولى من دوري المجموعات في افتتاح بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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