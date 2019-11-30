شووت YALLAKORA مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار بث مباشر ماتش ليفربول beIN Match صلاح

نتابع سوياً مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر بالجولة الرابعة عشر بالدوري الإنجليزي مواجهة سيخوضها ليفربول وبرايتون بهدف العودة إلي الأنتصارات حيث أن ليفربول تعثر خلال لقائة الأخير أمام نابولي الإيطالي بفقدان نقطتين وبذلك ليفربول قد أفتقد إلي أربعة نقاط خلال مواجهتين نابولي الإيطالي ذهاباً وإياباً ولكن ليفربول مازال يسير علي الطريق الصحيح بالدوري الإنجليزي بالتواجد في صدارة جدول المسابقة بفارق ثمانية نقاط عن أقرب الملاحقين أما علي الجانب الأخر برايتون سيخوض مواجهة الليلة ويأمل في العودة إلي طريق الأنتصارات أو علي الأقل تقدير الحصول علي نقطة التعادل وفي كلا الحالتين ستكون نتيجة تاريخية بالنسبة برايتون الذي لم يتمكن من تحقيق نتائج إيجابية علي حساب ليفربول يذكر أن أول مواجهة جمعت بين الفريقين قد كانت مواجهة ضمن بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.





ليفربول لم يتمكن من فك شفرة نابولي الإيطالي بقيادة مديرة الفني المخضرم كارلو أنشيلوتي الذي كان لدية ذكاء كبير خلال مواجهة ليفربول ويأتي ذكاء أنشيلوتي بتقدير الفوارق الفنية بين نابولي وليفربول لذلك أعتمد علي الشكل الواقعي وهو الأعتماد علي الهجمات المرتدة وعمل كثافة عددية في وسط ميدانة وبالتالي يكون قادر علي مواجهة القوة الهجومية لفريق ليفربول وبالإخص من ناحية الأطراف والتي يعتمد فيها كلوب علي الجبهات الثلاثية وذلك بتحرك ثنائي وسط الميدان ميلنر وجوردان هندرسون في منطقة الأطراف.





بداية مواجهة ليفربول ونابولي شهدت علي كثافة عددية كبيرة من جانب نابولي في وسط ميدانة مع ضغط أمامي مكثف من جانب ليفربول من أجل تضيق المساحات ولكن رباعي الخط الدفاعي لفريق نابولي متميزون للغاية في نقل الكرة تحت الضغط وذلك من أجل البحث عن ثغرة يتم إرسال فيها الكرة إلي الثنائي الأمامي درايز ميرتنز وهيرفينغ لوزانو.





نابولي لم يعتمد هجومياً فقط علي الكرات الطولية ولكن بما أن الثنائي ميلنر وجوردان هندرسون يقومون بالتحرك في منطقة الأطراف مع وجود لاعب وحيد في وسط الميدان الأ وهو الدولي البرازيلي فابينيو بالإضافة إلي التحرك الهجومي من جانب الظهيرين وبالتالي هنا ينتج مساحات كبيرة في وسط ميدان ليفربول لذلك لم يعطي كارلو أنشيلوتي أدوار دفاعية كبيرة للثنائي الهجومي درايز ميرتنز وهيرفينغ لوزانو أمالاً في إيقاف يورجن كلوب في الأعتماد علي التقدم الهجومي للظهيرين وثنائي وسط الميدان ميلنر وجوردان هندرسون وبالتالي هنا يكون فريق نابولي قادر علي تجريد ليفربول من أهم مميزاتة الأ وهي الضغط العالي.





يورجن كلوب قد واصل الأعتماد علي الشكل الهجومي المعتاد وذلك من خلال التقدم الهجومي من جانب الأظهرة والمساندة الهجومي من جانب ثنائي محور الإرتكاز في منطقة الأطراف لذلك أصبح هناك مساحات كبيرة في وسط ميدان ليفربول نجح نابولي في إستغلالها بالشكل الأمثل وذلك من خلال الهجمات المرتدة وبالإخص كما وضحنا أن كارلو أنشيلوتي لم يعطي للثنائي الأمامي وظائف دفاعية وبالتالي أصبح الثنائي درايز ميرتنز وهيرفينغ لوزانو متفرغين لإستقبال الكرات الطولية أو الهجمات المرتدة التي يقوم بها فريق نابولي في حالة النجاح في إستخلاص الكرة من ليفربول نتج عن ذلك تسجيل نابولي هدفة الأول.







