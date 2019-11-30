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إليسا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على "إنستجرام"

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:39 ص
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اليسا
اليسا
هبة أحمد
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تهتم الفنانة إليسا، بمشاركة مُحبيها صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت إليسا صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي مُرتدية فستان فوق الركبة باللون الأبيض،به فتحة من منطقة الصدر، وحزام من منطقة الخصر، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها ميك أب بالألوان الهادئة، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل مُحبيها.

حفل إليسا في جامعة مصر

والجدير بالذكر أنَّ إليسا تستعد لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك يوم 13 ديسمبر المقبل.


حفل إليسا في الكويت

كما تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في الكويت، وذلك يوم 2 يناير القادم.


إليسا تدعم المُتظاهرين بأغنية "عم ثور"

وفي سياق آخر، طرحت إليسا مؤخرًا أغنية جديدةمن خلال قناتها الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، اهدتها الى المتظاهرين اللبنانيين تحمل الأغنية اسم "عم ثور"، والأغنية من كلمات سهام الشاشع، وموسيقى هادي شرارة، وألحان محمد رحيم.

إليسا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام
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