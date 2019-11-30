لجنة الدعوات بالمنيا تنظم أمسية روحية لشباب المنطقة الجنوبية

نظمت لجنة الدعوات بالمنيا أمس الجمعة أمسية روحية لشباب المنطقة الجنوبية، تحت رعاية الأنبا بطرس فهيم مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وذلك برعية دلجا.





حضر ما يقرب من مائة وخمسين شاب من دلجا والبدرمان وحنا ايوب، وشارك في اليوم من الآباء الكهنة: الأب جورج متى، والأب يوسف أنور، والأب مايكل وليم منسق اللجنة، كما حضر أيضًا شمامسة الإكليريكية، والأخوات الراهبات الإليزابيتيين بمغاغة.





بدأت الأمسية بالصلاة والتسبيح، ثم قدم الشماس مينا لقاء عن أهمية البحث عن معنى الحياة والذي لن يتحقق إلا بالرب يسوع.



