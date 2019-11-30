شيرين عبدالوهاب تُغضب السعوديات من جديد.. ماذا قالت هذه المرة؟!

أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب غضب السعوديات من جديد، خلال حفلها الأخير المقام على مسرح الرياض، معلنة عن إهداءها أغنية لزوجها حسام حبيب، وعن مدى تقدير الست للرجل، قائلة " أنا مش عارفة الستات بيزعلوا ليه لما قلت أنهم المفروض يسمعوا كلام الرجالة.. دول سكر وعسل .. اللى بيكرههم دول شوية عوانس"





وتصدرت شيرين عبدالوهاب تريند جوجل في السعودية، اليوم السبت 30/11/2019، بعد تصريحاتها الأخيرة التي أثارت الجدل، فقد كانت أثارات غضب السعوديات في وقت سابق، بجملة " طالما منقدرش نستغنى عن الرجالة، يبقى نسمع كلامهم أحسن"، مما دفع السعوديات للرد عليها مدشنين هاشتاج " اخرسي يا شيرين"، عبر تويتر.