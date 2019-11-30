Advertisements
Advertisements
Advertisements

شيرين عبدالوهاب تُغضب السعوديات من جديد.. ماذا قالت هذه المرة؟!

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
Advertisements
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
Advertisements
أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب غضب السعوديات من جديد، خلال حفلها الأخير المقام على مسرح الرياض، معلنة عن إهداءها أغنية لزوجها حسام حبيب، وعن مدى تقدير الست للرجل، قائلة "أنا مش عارفة الستات بيزعلوا ليه لما قلت أنهم المفروض يسمعوا كلام الرجالة.. دول سكر وعسل .. اللى بيكرههم دول شوية عوانس"

وتصدرت شيرين عبدالوهاب تريند جوجل في السعودية، اليوم السبت 30/11/2019، بعد تصريحاتها الأخيرة التي أثارت الجدل، فقد كانت أثارات غضب السعوديات في وقت سابق، بجملة "طالما منقدرش نستغنى عن الرجالة، يبقى نسمع كلامهم أحسن"، مما دفع السعوديات للرد عليها مدشنين هاشتاج "اخرسي يا شيرين"، عبر تويتر.

وأعربت شيرين عن دهشتها بتواجدها على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد مرتين في شهر واحد، لمشاركتها بحفل موسم الرياض، قائلة "ولسه هنشوف العجب".

وشيرين أحيت الحفلة الثالثة لها في جدة عام 2018، وتعد هذه الحفلة الرابعة في السعودية، حيث أحيت حفلة منتصف نوفمبر الجاري وعادت للسعودية مرة آخرى لإحياء حفلتها الغنائية في شهر واحد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موسم الرياض شيرين عبد الوهاب شيربن حفلة شيرين عبد الوهاب حسام حبيب السعودية السعوديات

أخبار تهمك

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 14 ساعة

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 18 ساعة

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ حوالي 17 ساعة

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

الآن

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ حوالي 14 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

الآن

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

الآن

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ حوالي 15 ساعة

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر SUPER Zamelk يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك

الآن

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ يوم

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

عمرو أديب عن مداعبة شيرين لجمهور الرياض: "شاورت عقلها وعدت على خير"

سعوديات لـ"شيرين عبد الوهاب": "اخرسي".. وهذا كان رد فعلها!

كلاكيت سادس مرة.. شيرين تُشعل أزمة جديدة بتصريحاتها المثيرة

شيرين تتجاهل الهجوم الحاد عليها.. ولم تعلق على الهاشتاج المسئ لها

شيرين تجري عملية جراحية في البطن.. اعرف التفاصيل (فيديو)

محمد الغيطي يهاجم شيرين عبد الوهاب بتصريحات نارية (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

05:07 م

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status