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أستاذ اقتصاد: أكثر من 30 مليون مصري يعملوا في القطاع الخاص
السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:21 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى الاستثمار أهمية كبرى منذ توليه الرئاسة، حيث تم تعديل قوانين الاستثمار، وتم وضع خريطة استثمارية، وعملت على تحسين البنية التحتية.
وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن مصر عملت على الدفع بالقطاع الخاص، منوهًا بأن الدولة تدرك أن القطاع الخاص يمثل قوى عمالية كبيرة حيث يعمل به نحو 30 مليون مصري.
وأضاف أن مصر لها رؤية تنموية تشمل كل محاقظات الجمهورية، وتستهدف توطين الصناعات المختلفة، وبالفعل ارتفع حجم الاستثمار المباشر في مصر، حيث أصبحت مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في المنطقة.
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