يلا شوت LIVE GOAL مشاهدة مباراة تشيلسي ووست هام بث مباشر رابط يوتيوب متعدد الجودات كورة لايف تشيلسي YALLA Chelsea

نتابع سوياً مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد بث مباشر بالجولة الرابعة عشر بالدوري الإنجليزي وتأتي مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد بعدما أن واصل تشيلسي إخفاقاتة بالتعادل أمام فالنسيا بالجولة الخامسة بدور المجموعات بدور أبطال أوروبا بالإضافة إلي إخفاقة بالجولة الثالثة عشر بالدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي المواجهة التي قد أنتهت لصالح السيتي بثنائية مقابل هدف ولكن تشيلسي إلي الأن مازال يحتفظ بتواجدة بالمربع الذهبي بفارق سبعة نقاط عن أقرب الملاحقين.





تشيلسي قد خاض مواجهة مانشستر سيتي بالقوة الضاربة وذلك بإستثناء مواصلة النجم الإسباني ماركوس ألونسو الغياب بسبب الإصابة لذلك تم الأعتماد علي الشاب الإيطالي إيمرسون بالميري, بداية المواجهة قد شهدت علي الحذر من جانب فريق تشيلسي وذلك بتواجدة في وسط ميدانة والأعتماد فقط علي الهجمات المرتدة ولكن علي الرغم من ذلك السيتي كان يمتلك القدرة علي الوصول المتكرر بسهولة للثلث الأمامي وتهديد مرمي تشيلسي.





السيتي كان لدية مساحات كبيرة في وسط ميدانة في ظل الأدوار الهجومية التي يقو بتأديتها ثنائي محور الإرتكاز كيفين دي بروين ودافيد سيلفا وبالتالي تحرك المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام الدائم خلف لاعب الإرتكاز رودريجو هيرنانديز كانت تعتبر ثغرة واضحة في الشكل الخططي بالنسبة السيتي بالإخص أن المهاجم الإنجليزي كان يجد الدعم الكبير من ثنائي الأطراف البرازيلي ويليان وكريستيان بوليسيتش وتلك هي النقطة الوحيدة التي نجح من خلالها تشيلسي في الوصول لمرمي الحارس إيديرسون.







