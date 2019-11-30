"الوطن".. أغنية جديدة لـ عاصي الحلاني

طرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أغنية جديدة تحمل اسم "الوطن" إهداء إلى الشعوب العربية في هذا العالم.





الأغنيم تم إطلاقها على طريقة الفيديو كليب، في مشاهد ترجم من خلالها المخرج عادل سرحان صعوبة التخلي عن الوطن والهجرة في مقلب وفي المقلب الآخر، ألم الفراق ومرارة عيش أهل الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الوطن.





على صعيد أخر خضع الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لعملية جراحية لنزع اسياخ معدنية بيده، وذلك في نفس يوم ميلاده.





ونشر الحلاني، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "‏‎حظى أن أكون يوم مولدي في المسشفى لإجراء عملية جراحية لنزع أسياخًا معدنية من يدي والكتف اشكر كل المحبين الطيبين على جميع رسأل المعايدة ولكم في قلبي كل الحب والاحترام أتمنى أن اكون دائمًا على قدر محبتكم راجيًا من الله ان يديم السعادة عليكم وعلى أهلكم وفي بيوتكم".





يذكر أن الفنان عاصي الحلاني تعرض خلال الفترة الماضية لكسر في أصبع يده اليسرى، أثناء ممارسة لرياضة ركوب الخيل، وحالته الصحية مستقرة الآن، بعد أن أجرى عملية جراحية في منطقة الساعد والكتف.





ومن ناحية أخرى كانت أخر أعمال المطرب اللباني عاصي الحلاني، "شو بخاف عليكي" والتي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.