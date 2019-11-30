تظاهرات في نيوزيلندا احتجاجًا على تشديد الرقابة

احتجت مجموعة مؤلفة من نحو 50 من أصحاب الأسلحة النارية في نيوزيلندا اليوم السبت على مزيد من الإصلاحات المتعلقة بالأسلحة النارية في إشارة إلى الخلاف حول تشديد قوانين الأسلحة في البلاد بعد إطلاق النار الجماعي في كرايستشيرش في مارس الماضي والذي أسفر عن مقتل 51 من المصلين المسلمين.



واكتسبت الجهود التي بذلها رئيس الوزراء جاكندا أرديرن للسيطرة على الأسلحة إشادة عالمية، لكنها واجهت في الداخل - مع إجراء انتخابات عامة في العام المقبل - مقاومة من الحزب الوطني المعارض المعارض وجماعات الضغط على المواطنين والمواطنين العاديين بشأن التشريعات المقررة التي تم تقديمها في سبتمبر.



ونظمت مجموعة أصحاب الأسلحة النارية احتجاجًا على حدث لإعادة شراء الأسلحة في أوكلاند، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، وكانوا يحملون لافتات تحمل شعارات من بينها "هذا مشروع القانون يؤذي النيوزيلنديين العاديين.



ومن شأن التشريع الجديد الذي يمر الآن في البرلمان إنشاء سجل للأسلحة النارية وتشديد فحص أصحابها، من بين تغييرات أخرى. وفي أبريل أقر البرلمان قوانين بالإجماع تقريبًا تقيد استخدام وتداول معظم الأسلحة النارية شبه الآلية.



واستشهد موقع Stuff.nz، وهو موقع إخباري نيوزيلندي، بفكتوريا أوبراين، بطل الرماية الوطني، قائلًا إن البنادق التي أعيد شراؤها وتدميرها لها أهمية ثقافية.



ونقلت الصحيفة عن أوبراين قوله، هناك تدن في تاريخ نيوزيلندا - نحن نتحدث عن مدافع الحرب العالمية الأولى ومدافع الحرب العالمية الثانية.



وقالت، نريدهم أن يتوقفوا وأن يستهدفوا فعلًا الحيازة غير القانونية للأسلحة النارية، وحثت الحكومة على تعليق الإصلاحات.



