يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الكويت وعمان بث مباشر LIVE bein SPORT كورة لايف NOW رابط ماتش Oman GOAL
تأمل الكويت مواصلة مستواها التصاعدي وقطع بطاقة العبور للدور
نصف النهائي من بوابة منافستها التي تملك فرصة في تعزيز حظوظها بالتأهل أيضاً.
مباراة الكويت وعُمان - معلومات البث مباشر
مشاهدة مباراة الكويت وعُمان مباشرة، ستكون متوفرة على beIN
SPORTS السبت في الساعة
اللخامسة ونصف بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة الكويت وعُمان يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي
يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى
نشر عدة تقارير وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.
وستبث مباراة الكويت وعُمان تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً
إذ سيتمتع مشاهدينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT
مع مزايا مشاهدة عديدة.
ولتبقوا على مقربة من مباراة الكويت وعُمان أينما كنتم، يمكنكم
مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.