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يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الكويت وعمان بث مباشر LIVE bein SPORT كورة لايف NOW رابط ماتش Oman GOAL

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:07 ص
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مشاهدة مباراة الكويت وعمان
مشاهدة مباراة الكويت وعمان
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تأمل الكويت مواصلة مستواها التصاعدي وقطع بطاقة العبور للدور نصف النهائي من بوابة منافستها التي تملك فرصة في تعزيز حظوظها بالتأهل أيضاً.

 

مباراة الكويت وعُمان - معلومات البث مباشر

 

مشاهدة مباراة الكويت وعُمان مباشرة، ستكون متوفرة على beIN SPORTS السبت في الساعة اللخامسة ونصف بتوقيت مكة المكرمة.

 

مباراة الكويت وعُمان يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

 

وستبث مباراة الكويت وعُمان تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشاهدينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT  مع مزايا مشاهدة عديدة.

 

ولتبقوا على مقربة من مباراة الكويت وعُمان أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

 


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