حسين الجسمي والمنهالي وهزاع في أضخم حفلات اليوم الوطني 48 للإمارات

تشهد دولة الأمارات العربية المتحدة خلال هذه الأيام احتفالات عمت كافة أرجاء الدولة، ويعتبر الثاني من ديسمبر الذي يصادف اليوم الوطني للإمارات من أبرز الفعاليات في العالم العربي، حيث يسلط هذا اليوم الضوء على اتحاد الإمارات السبع عام 1971، ليشكلوا سوياً ما نعرفه اليوم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة تنظم شركة الخوار للإنتاج الفني بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني في إمارة رأس الخيمة أضخم الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 يشارك فيه كل من الفنان حسين الجسمي والفنان عيضة المنهالي والفنان هزاع الرئيسي، وذلك مساء يوم الأحد الموافق الأول من ديسبمر 2019 مقابل أبراج جلفار في إمارة رأس الخيمة.

وتعتبر شركة الخوار للإنتاج الفني من أبرز وأهم الشركات التي تعنى بتنظيم الاحتفالات والمناسبات في الخليج العربي، وتشرفت مؤخراً بتنظيم الحفل الغنائي الخاص بالعرس الأسطوري بمناسبة أفراح آل نهيان وآل مكتوم الكرام في قاعات مطار آل مكتوم في دبي، والذي تغنى فيه ألمع نجوم الغناء الخليجي والعربي وهم الفنان راشد الماجد والفنانة نجوى كرم والفنان حسين الجسمي والفنان عيضة المنهالي بمشاركة فرقهم الموسيقية الخاصة.

وتمتاز شركة الخوار في عملها بالاحترافية في تنظيم المناسبات وعلى مستوى عالي من الرقي والفخامة واللوحات الإبداعية الفخمة بفضل جهود المدير العام للشركة السيد علاء فياض الذي يواكب التطور وإدخال العناصر الإبداعية في كافة ما تنظمه الشركة من احتفاليات ومهرجانات ومناسبات خاصة.