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مدير "تعليم السويس" تجتمع بموجهي عموم المواد استعدادا لامتحانات أولى ثانوي (صور)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:52 ص
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بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
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عقدت سلمي الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية المختلفة لمناقشة ووضع خطة الاستعداد لامتحانات الصف الأول الثانوي والتي تقررت عقدها علي النظام الورقي" البوكليت" لذلك الفصل الدراسي الاول من العام ٢٠٢٠٢٠١٩.

حيث أكدت "سلمى" ضرورة مراعاة الدقة والمباشرة في وضع الأسئلة كذلك وضوح الورقة الإمتحانية من حيث الكتابه وانواع الخطوط المستخدمة وكذلك جودة الطباعة وطريقة اعداد نموذج الإجابة الصحيح، كما ناقشت أمر الطباعة مع السادة مديري الإدارات التعليمية الثلاثة وكذلك تحديد الأدوار حيال الإمتحانات المُقبلة.

حضر الاجتماع عدد من القيادات التعليمية بالسويس وعلى رأسهم اشرف السروي مدير عام التعليم العام والدكتور محمد توفيق مدير عام إدارة شمال التعليمية والدكتور ايمن شاهين مدير إدارة الجناين التعليمية وضحي تمام مدير إدارة جنوب التعليمية وعدد كبير من الموجهين عموم المواد الدراسية المختلفة وتحديدًا المعنية بالنظام الثانوي العام.

مدير "تعليم السويس" تجتمع بموجهي عموم المواد استعدادا لامتحانات أولى ثانوي (صور)
مدير "تعليم السويس" تجتمع بموجهي عموم المواد استعدادا لامتحانات أولى ثانوي (صور)
مدير "تعليم السويس" تجتمع بموجهي عموم المواد استعدادا لامتحانات أولى ثانوي (صور)
مدير "تعليم السويس" تجتمع بموجهي عموم المواد استعدادا لامتحانات أولى ثانوي (صور)
مدير "تعليم السويس" تجتمع بموجهي عموم المواد استعدادا لامتحانات أولى ثانوي (صور)
مدير "تعليم السويس" تجتمع بموجهي عموم المواد استعدادا لامتحانات أولى ثانوي (صور)
مدير "تعليم السويس" تجتمع بموجهي عموم المواد استعدادا لامتحانات أولى ثانوي (صور)
مدير "تعليم السويس" تجتمع بموجهي عموم المواد استعدادا لامتحانات أولى ثانوي (صور)
مدير "تعليم السويس" تجتمع بموجهي عموم المواد استعدادا لامتحانات أولى ثانوي (صور)
مدير "تعليم السويس" تجتمع بموجهي عموم المواد استعدادا لامتحانات أولى ثانوي (صور)
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