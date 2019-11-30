يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك yallalive بدون تقطيع جودة متعد

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يلتقي نادي الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو مع فريق مازيمبي الكونغولي يوم السبت 30 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي :-

وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق مازيمبي في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثانية عصراً بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري ابطال افريقيا بداية من دور المجموعات عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق الزمالك وفريق مازيمبي الكونغولي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

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تعرف علي موعد مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1

معلق المباراة : علي محمد علي

الساعة : 3:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 4:00 مساء بتوقيت السعودية



