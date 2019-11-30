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يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك yallalive بدون تقطيع جودة متعد

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:41 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم 30-11-2019 في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك يلا شوت رابط ماتش الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع.

 

يلتقي نادي الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو مع فريق مازيمبي الكونغولي يوم السبت 30 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي :-

وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق مازيمبي في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثانية عصراً بتوقيت دولة المغرب العربي.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات دوري ابطال افريقيا بداية من دور المجموعات عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق الزمالك وفريق مازيمبي الكونغولي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

 

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي اون لاين بدون تقطيع، موقع كورة جول ينقل لكم اليوم لكل عشاق كرة القدم البث الحي المباشر لمباراة الزمالك ضد مازيمبي يوتيوب بث حي مباشر لايف يوتيوب في اطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

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تعرف علي موعد مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1

معلق المباراة : علي محمد علي

الساعة : 3:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 4:00 مساء بتوقيت السعودية


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