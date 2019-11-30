الأرصاد: سقوط أمطار غدًا على هذه المناطق



وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن يفضل على من يتواجد خارج المزل ليلا أن يصطحب معه جاكيت خفيف، محذرة من وجود شبورة مائية كثيفة على الطرقات القريبة من المسطحات المائية.



ونوهت مديرة مركز الاستشعار عن بعد، بأن غدًا الأحد، توجد فرصا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، وهي أمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.



قالت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس دافىء نهارًا، وبارد ليلا خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، والأولى من الصباح، موضحة أن درجات الحررارة حول معدلها الطبيعي في هذا التوقيت من العام.