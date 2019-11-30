خالد النبوي يطلب المساعدة من الجمهور

يحرص الفنان خالد النبوي على استشارة جمهوره ومتابعيه هذه الفترة في أرائهم في مسلسله الذي يعرض حاليا "ممالك النار" ومشاركتهم بأعماله الفنية على صفحات حسابته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.



وكتب "النبوي" تغريده عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة " تويتر" يستفتي به جمهورة بأقترحاهم شخصيه يجسدها في السباق الرمضاني القادم، فكتب قائلا:"‏الجمهور الحبيب.. إيه الشخصيه اللي تحبوني أمثلها في رمضان 2020.. منتظر رأيكم ‎خالد_النبوي."



يذكر أن أخر مشاركه لخالد النبوي في السباق الرمضاني كان مسلسل "واحه الغروب" تدور أحداثه عن قصة ضابط البوليس المصري (محمود عبدالظاهر) الذي يُنقل إلى واحة سيوة؛ بعد أن اتهم بممارسته لبعض الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغاني، فيتوجه إلى هناك مصطحبًا معه زوجته الأجنبية كاثرين.



المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري وﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نعوم ومن بطوله خالد النبوي،منة شلبي، سيد رجب ،منذر رياحنة، أحمد كمال ،ركين سعد".



وعلي سياق أخر يعرض حالياً للفنان خالد النبوي مسلسل "ممالك النار"



يذكر أن مسلسل "ممالك النار" تدور أحداثه حول أخر حقبة من دولة المماليك في العالم العربي، ويهدف العمل إلى كشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة التاريخية المهمة، والتي أثارت الجدل خلال التاريخ العربي.



وشارك في بطولة المسلسل كل من عبد المنعم عمايري، رشيد عساف، خالد النبوي، محمود نصر، نضال نجم، منى واصف، كندة حنا، عاكف نجم، يامن فيومي، قصى الشوفي.



