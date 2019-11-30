يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yalla star يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الزمالك bein SPORT NOW

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آخر إِستعدادات الزمالك قبل ملاقاة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة مازيمبي ضد الزمالك

مباراة مازيمبي والزمالك بث مباشر، وسوف يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق مازيمبي، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق الزمالك في المباراة القادمة ضيفه فريق الشرقية في بطولة كأس مصر.

وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الزمالك ضيفه فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الزمالك ضيفه فريق سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.