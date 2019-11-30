برشلونة يخطط لخطف "المهاجم الهداف"

يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع لاعب جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني فيما النصف الثاني من الموسم الحالي.



وكشفت وسائل إعلامية في إيطاليا بأن برشلونة سيحاول التعاقد مع الأرجنتيني لاوتار مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي في يناير المقبل.



وبحسب شبكة (Fox Sports) فإن برشلونة يذهب للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر في سوق الشتاء يناير لدعم خط هجومه.



وأضافت الشبكة بأن مسئولو النادي الكتالوني سيبدأون التفاوض مع نظارهم في إنتر ميلان للحصول على خدمات المهاجم الدولي الأرجنتيني.



ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد مساء غد الأحد ضمن في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".