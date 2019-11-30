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كورة لايف Manchester City مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش السيتي (جول) YALLA PLUS

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:27 ص
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي
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الان مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت، مشاهدة مباريات اليوم yalla shoot مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد بث مباشر يوتيوب، موقع كورة جول ينقل لكم اليوم البث الحي المباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد مباشر اون لاين في اطار منافسات الدوري الانجليزي الاسبوع الـ14.

 

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معرفة موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : سوار الذهب

الساعة : 2:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 3:30 مساء بتوقيت السعودية


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