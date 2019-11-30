سجين سابق.. "جونسون": إطلاق سراح المشتبه به في هجوم جسر لندن كان "خطأ"

صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه كان "خطأ" منح الإفراج المبكر عن المشتبه به في هجوم جسر لندن، وهو مدان سابق قُتل برصاص الشرطة، حيث أن هجوم طعن الجمعة على جسر لندن خلف قتيلين وثلاثة جرحى آخرون.





وقال "جونسون"، إنه "جادل" ضد السماح لـ "المجرمين الجادين والعنيفين بالخروج من السجن مبكراً".





وأضاف "جونسون": "من المهم للغاية أن نخرج من هذه العادة وأن نفرض الأحكام المناسبة على المجرمين الخطرين، خاصة بالنسبة للإرهابيين، وأعتقد أن الجمهور سيرغب في رؤيته".





وكان قد قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، تعليقًا على الحادث، "إن حادث الطعن الذي شهدته العاصمة إرهابي، وأن حكومته ستقدم جميع المتورطين فيه إلى العدالة".





وأوضح "جونسون"، أن قوات الأمن تعكف في الوقت الراهن على التحقيق في ملابسات حادث الطعن الذي جرى فوق جسر لندن، وقال: "نجحنا في احتواء الحادث الإرهابي وسنعقد مشاورات قريبا، لبحث تداعيات الهجوم".





في أعقاب الهجوم، حددت شرطة لندن المشتبه به بأنه عثمان خان البالغ من العمر 28 عامًا، والذي كان يعيش في منطقة ستافوردشاير وأُدين في العام 2012 بتهم "هجمات إرهابية".





ووفقًا لرئيس شرطة العاصمة لمكافحة الإرهاب، نيل باسو، قالت السلطات، إن "خان" قد أُطلق سراحه في ديسمبر 2018 "بترخيص"، مما يعني أنه كان عليه الوفاء بشروط معينة أو إعادته إلى السجن.





وكشفت الشرطة البريطانية، أنها ألقت القبض على منفذ هجوم الطعن بمنطقة جسر لندن، والذي قام بقتل شخصين، وإصابة عدد من المواطنين.





تعاملت الشرطة مع الطعنات على أنها هجوم إرهابي.





وقد أعلنت مفوضة الشرطة في لندن، مقتل شخصين إلى جانب منفذ العملية في حادث الطعن على جسر لندن.





وأوضحت مفوضة شرطة لندن، خلال تصريحاتها، مساء الجمعة، أنه تم زيادة عدد دوريات الشرطة المسلحة وغير المسلحة، في العاصمة البريطانية في ضوء حادث الطعن.





وأشارت إلى أن شرطة لندن تعكف على دراسة حادث الطعن بعناية لمعرفة إذا ما كان هناك آخرون لهم علاقة بعملية الطعن.





ونوهت بأن هناك ثلاثة مصابين آخرين يتلقون الرعاية الطبية في المستشفى إثر حادث الطعن.



