Advertisements
Advertisements
Advertisements

سجين سابق.. "جونسون": إطلاق سراح المشتبه به في هجوم جسر لندن كان "خطأ"

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:01 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه كان "خطأ" منح الإفراج المبكر عن المشتبه به في هجوم جسر لندن، وهو مدان سابق قُتل برصاص الشرطة، حيث أن هجوم طعن الجمعة على جسر لندن خلف قتيلين وثلاثة جرحى آخرون.

وقال "جونسون"، إنه "جادل" ضد السماح لـ "المجرمين الجادين والعنيفين بالخروج من السجن مبكراً".

وأضاف "جونسون": "من المهم للغاية أن نخرج من هذه العادة وأن نفرض الأحكام المناسبة على المجرمين الخطرين، خاصة بالنسبة للإرهابيين، وأعتقد أن الجمهور سيرغب في رؤيته".

وكان قد قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، تعليقًا على الحادث، "إن حادث الطعن الذي شهدته العاصمة إرهابي، وأن حكومته ستقدم جميع المتورطين فيه إلى العدالة".

وأوضح "جونسون"، أن قوات الأمن تعكف في الوقت الراهن على التحقيق في ملابسات حادث الطعن الذي جرى فوق جسر لندن، وقال: "نجحنا في احتواء الحادث الإرهابي وسنعقد مشاورات قريبا، لبحث تداعيات الهجوم".

في أعقاب الهجوم، حددت شرطة لندن المشتبه به بأنه عثمان خان البالغ من العمر 28 عامًا، والذي كان يعيش في منطقة ستافوردشاير وأُدين في العام 2012 بتهم "هجمات إرهابية".

ووفقًا لرئيس شرطة العاصمة لمكافحة الإرهاب، نيل باسو، قالت السلطات، إن "خان" قد أُطلق سراحه في ديسمبر 2018 "بترخيص"، مما يعني أنه كان عليه الوفاء بشروط معينة أو إعادته إلى السجن.

وكشفت الشرطة البريطانية، أنها ألقت القبض على منفذ هجوم الطعن بمنطقة جسر لندن، والذي قام بقتل شخصين، وإصابة عدد من المواطنين.

تعاملت الشرطة مع الطعنات على أنها هجوم إرهابي.

وقد أعلنت مفوضة الشرطة في لندن، مقتل شخصين إلى جانب منفذ العملية في حادث الطعن على جسر لندن.

وأوضحت مفوضة شرطة لندن، خلال تصريحاتها، مساء الجمعة، أنه تم زيادة عدد دوريات الشرطة المسلحة وغير المسلحة، في العاصمة البريطانية في ضوء حادث الطعن.

وأشارت إلى أن شرطة لندن تعكف على دراسة حادث الطعن بعناية لمعرفة إذا ما كان هناك آخرون لهم علاقة بعملية الطعن.

ونوهت بأن هناك ثلاثة مصابين آخرين يتلقون الرعاية الطبية في المستشفى إثر حادث الطعن.

وكانت شرطة لندن أعلنت أن عناصرها قتلوا بالرصاص شخصا كان في حوزته "متفجّرات زائفة"، بعدما تعرّض عدد من الأشخاص للطعن في عملية "إرهابية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هجوم جسر لندن مفوضة شرطة لندن لندن جونسون جسر لندن بريطانيا

أخبار تهمك

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

الآن

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي اليوم FI

منذ حوالي 13 ساعة

يلا كورة STREAM مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر رابط ماتش ELAHLY يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي والنجم HD

منذ حوالي 14 ساعة

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

الآن

bein sport المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLAKORA يلا شوتNOWرابط ماتش الاهلي تابع لايف الاسطورة

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

الآن

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط الزمالك WATCH ONLINE

الآن

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ يوم

يوتيوب bein المفتوحة KOOORA GOA مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر SUPER Zamelk يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الزمالك

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

الآن

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ حوالي 14 ساعة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي (طرد أيمن أشرف)

منذ حوالي 13 ساعة

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"جونسون": نشر 20 ألف رجل شرطة آخرين في شوارع بريطانيا

جونسون: عملية الطعن عند جسر لندن عمل "إرهابي"

وسائل إعلام بريطانية: مقتل شخصين في عملية الطعن عند جسر لندن

البيت الأبيض يدين هجوم لندن ويتعهد بـ"الدعم الكامل" لبريطانيا

السعودية تدين عملية الطعن التي وقعت بمنطقة جسر لندن

الليلة.. اجتماع للجنة الطوارئ بالحكومة البريطانية على خلفية حادثة الطعن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك PLUS

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

05:07 م

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status