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بعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي | وليد سليمان يتصدر "جوجل".. والسبب!

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:05 ص
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وليد سليمان
وليد سليمان
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تصدر وليد سليمان تريند جوجل، في مصر اليوم، السبت الموافق 30/11/2019، بعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي، التي أُقيمت على ملعب رادس بتونس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرجع السبب في دخول وليد سليمان التريند، هو استبداله المفاجئ في المباراة من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، والدفع بمحمد هاني بدلا منه.

جاء ذلك، بعد تعرض أيمن أشرف مدافع الأهلي للطرد في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، مما جعل المدير الفني يدفع بمحمد هاني، بدلا من وليد سليمان، ليقود الجبهة اليمنى مكان فتحي.، ويترحل فتحي ويلعب في مركز المدافع.

وانتهت مباراة النجم الساحلي والأهلي، بفوز النجم بهدف واحد دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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