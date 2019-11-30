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قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم في دوري أبطال أفريقيا.. مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر beIN Zam

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:02 ص
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قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك
قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك
علاء خليف
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يحتضن ستاد "تي – بي مازيمبي" اليوم السبت 30 / 11 / 2019 مواجهة من العيار الثقيل بين فريق مازيمبي الكونغولي صاحب الأرض والجمهور، وضيفه فريق الزمالك المصري، في الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2019 – 2020، وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولي والتي تضم معهما أيضًا فريقي، زيسكو يونايتد الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي.

 

موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا:

 

تنطلق أحداث مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي في (دوري أبطال إفريقيا) اليوم السبت 30 نوفمبر لعام 2019، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والواحدة ظهرًا بالتوقيت العالمي (جرينتش).

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي:

 

وتنقل مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولي من دور المجموعات الإفريقي، عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة، حيث تذاع المباراة عبر شاشة قناة BEIN SPORTS HD 1  بتعليق (علي محمد علي) في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة.

 

قنوات مفتوحة على جميع الأقمار الصناعية تنقل لقاء الزمالك ومازيمبي:

 

أعلنت العديد من القنوات المفتوحة على مختلف الأقمار الصناعية إذاعة مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي عبر شاشاتها اليوم السبت، في محاولة لمحاربة احتكار قنوات بي إن سبورتس القطرية لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وغيرها من مباريات البطولات الكبري والدوريات العالمية.

 

وحرصًا مننا على وصول المتعة الكروية لجميع مشجعي الساحرة المستديرة في كل أنحاء الوطن العربي نقدم لكم ترددات 33 قناة فضائية مفتوحة عبر الأقمار الصناعية المختلفة سوف تذيع مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي :-

 

- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

 

-  قناة ARENA SPORT / التردد، 11512  عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

 

- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر،  N S S 7.

 

- قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

 

-  قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

-  قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.           

 

-  قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

 

-  قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل  الترميز، 27500 / القمر Y1A.

 

-  قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

 

-  قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

 

-  قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

 

-   قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

 

-  قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

 

-      قناة Sport 1 Czechia / التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3

 

-     قناة Sport 1 Czechia / التردد، 12207 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

 

-   قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

 

-  قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

 

-   قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

 

-    قناة  TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

 

-   قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

 

-    قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

 

-           قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

 

-           قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

 

-           قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي /  معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

 

-           قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

 

-           قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

 

-           قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

 

-           قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

 

-           قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

 

-           قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

 

-           قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

 

-           قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

 

-           قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.


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