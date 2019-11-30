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سعر الدولار اليوم في مصر السبت 30 -11- 2019.. ارتفاع طفيف للعملة الأمريكية بنهاية نوفمبر

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:48 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
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حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على استقراره خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر الحكومية والخاصة، وارتفع سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات امس الجمعة، بعد موجة من التراجعات دامت لفترة طويلة، وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر في البنوك الحكومية والخاصة اليوم 30-11-2019 ، وجاءت الاسعار على النحو التالي:
 
سعر الدولار اليوم في مصر السبت 30-11-2019

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.
 سجل سعر الدولار في بنك مصر ايران نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع
 سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك البركة مصر نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في البنك الاهلى المصري  نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع .
سجل سعر الدولار في البنك العربي الافريقي نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر

 ارتفاع طفيف في سعر الدولار 
 شه سعر الدولار في مصر ارتفاعًا طفيفا خلال تعاملات أمس الجمعة بقيمة قرشًا واحدًا وذلك بعد سلسة من الانخفاضات عاشتها العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة القلية الماضية، حيث سجل الدولار في نهاية تعاملاته نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه بعدما كان قد بدأ تعاملاته عند مستويات 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

 اسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم السبت 30 نوفمبر 

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0607

16.1841

اسعار الدولار في بنك مصر

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.06

16.16

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.09

16.17

اسعار الدولار في بنك عودة

16.07

16.17

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