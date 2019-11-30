سعر الدولار اليوم في مصر السبت 30 -11- 2019.. ارتفاع طفيف للعملة الأمريكية بنهاية نوفمبر

ارتفاع طفيف في سعر الدولار

شه سعر الدولار في مصر ارتفاعًا طفيفا خلال تعاملات أمس الجمعة بقيمة قرشًا واحدًا وذلك بعد سلسة من الانخفاضات عاشتها العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة القلية الماضية، حيث سجل الدولار في نهاية تعاملاته نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه بعدما كان قد بدأ تعاملاته عند مستويات 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.





اسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم السبت 30 نوفمبر



